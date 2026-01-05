На водоймі під Львовом загинув рибалка

Сьогодні, 5 січня, у селі Гамаліївка Львівського району під час риболовлі чоловік провалився під кригу. Врятувати рибалку не вдалося.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на кризі, опинився у воді та кликав на допомогу. Крики почули місцеві жителі та викликали ДСНС.

Після прибуття рятувальників чоловіка на поверхні води вже не було видно. На відстані близько 150 метрів від берега рятувальники виявили тіло загиблого йдеться в повідомленні.

За допомогою човна та спецобладнання загиблого транспортували на берег та передали працівникам швидкої медичної допомоги та поліції.

Загиблим виявився 51-річний місцевий житель.