Шахрайство з криптовалютою в Одесі: чоловік оплатив товар недійсними USDT

Поліція викрила жителя Одеси, який розрахувався за техніку майже на 100 тисяч гривень недійсними криптотокенами. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила Національна поліція України. За даними слідства, 32-річний одесит у магазині в центрі міста обрав бездротові навушники, ноутбук та два мобільні телефони на загальну суму 99 тисяч гривень, заздалегідь маючи намір ошукати підприємця.

Підозрюваний запропонував оплатити товар у криптовалюті USDT і, отримавши згоду продавця, допоміг йому зареєструвати криптогаманець на одній із бірж. Після цього він перерахував на гаманець недійсні токени. Отримавши повідомлення про нібито зарахування понад 2,5 тисячі USDT, зловмисник забрав товар і залишив магазин.

Протягом кількох днів потерпілий намагався вивести кошти, однак згодом служба підтримки біржі повідомила, що зараховані токени є невалідними та не мають жодної вартості. Після цього чоловік звернувся до поліції.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили особу зловмисника та провели обшук у його помешканні, вилучивши мобільний телефон і комп’ютерну техніку. Фігурант визнав провину та відшкодував потерпілому більшу частину завданих збитків.

За наявності достатніх доказів одеситу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.