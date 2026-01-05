Теракт у Києві: поліція показала момент вибуху авто військового, підозрювану затримали

У Києві 24-річна місцева жителька за вказівкою російських спецслужб виготовила саморобний вибуховий пристрій та заклала його під автомобіль військовослужбовця Національної гвардії. Внаслідок вибуху 4 січня військовослужбовець та його знайома зазнали травм. Дії підозрюваної кваліфіковано як терористичний акт, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Нацполіції України.

У неділю, 5 січня близько 10:30 години, в Оболонському районі Києва біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра стався вибух в автомобілі Land Rover. Поблизу епіцентру вибуху знайшли мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику. За підозрою у вчиненні теракту 24-річну киянку.

Реклама

Реклама

Слідством встановлено, що жінка шукала “підробіток” у соціальних мережах, де на неї восени минулого року “вийшов” представник спецслужб РФ. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала.

“За інструкціями “куратора” затримана самостійно виготовила вибуховий пристрій у домашніх умовах. Вона заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу”, – розповіли в поліції.

Коли військовослужбовець підійшов до авто – пролунав вибух. Травми дістали військовий та його супутниця, у постраждалих осколкові поранення та контузія.

Підозрювану затримали, їй повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, затримана підозрюється у підпалі автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.