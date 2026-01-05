З національного парку “Синевир” незаконно вивели 2,6 га заповідної землі — поліція

Поліція Міжгір’я оголосила підозру колишньому кадастровому реєстратору, через службову недбалість якого з державної власності незаконно вибули 2,6 гектара земель природно-заповідного фонду в межах національного парку «Синевир».

Про це повідомила Поліція Закарпаття. За даними слідства, підозрюваний, неналежно виконуючи службові обов’язки, не перевірив технічну документацію та зареєстрував земельну ділянку в межах Національний природний парк «Синевир» як землю сільськогосподарського призначення.

Унаслідок таких дій ділянка безпідставно вибула з державної власності. Дії експрацівника Держземагентства кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

У межах кримінального провадження земельні ділянки вже повернули у власність держави. Досудове розслідування триває.