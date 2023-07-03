Екологи наголошують про заборону відвідування острова “Хортиця”

Працівники заповідника “Хортиця” наголосили про заборону відвідування островів поблизу ДніпроГЕСу.

Про це у Фейсбуці повідомляє Національний заповідник “Хортиця”.

“Шановні мешканці та відвідувачі Національного заповідника «Хортиця»! Всі ми знаємо про історичні принади острова. Але, крім історико-культурного заповідника, острів Хортиця з прилеглими островами є ще й територією природно-заповідного фонду України – геологічним заказником «Дніпровські пороги», до складу якого увійшли острів Дубовий, острів Розтьобін, скелі Два брати та Три Стоги й інші”, – заявили фахівці.

Нині, внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівень води впав, і до деяких островів, де ще місяць тому вода була перешкодою для непроханих гостей, можна дістатися навіть пішки по Дніпру.

Через великий натовп людей тварини опинилися у подвійній пастці.

“Нагадуємо, що положенням про заказник «Дніпровські пороги» в його межах заборонено причалювати будь-яким плавзасобом до островів та відповідно заборонене там знаходження. За порушення цієї норми передбачена адміністративна відповідальність ст. 91 КУАП”, – написано у дописі.

Для того, щоб тварини не полишили острови і далі на них жили, жителів просять утриматися від їх відвідування для мінімізації фактору неспокою.