Суспільство

У заповіднику “Асканія-Нова” окупанти встановили свою адміністрацію

25 Березня 2023 12:41
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окупанти, херсонська область, заповідник

У Біосферному заповіднику “Асканія-Нова”, розташованому  в Херсонській області, встановлено окупаційну адміністрацію.

20 березня 2023 р. в установу прибули перший заступник керівника адміністрації президента рф С. Кірієнко, “т.в.о. губернатора” Херсонської області, колаборант В. Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного “Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области” Мєщєряков Д.В, який тепер буде розпоряджатися у заповіднику, повідомляється на сторінці заповідника.

“Таким чином, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення – Біосферного заповідника “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна (Сертифікат ЮНЕСКО від 15.02.1985 р.) – не може бути забезпечене українською адміністрацією та знаходиться під безпосередньою загрозою”, – йдеться в повідомленні.

Поки персонал продовжує виконувати функціональні обовʹязки та здійснює необхідний догляд за колекціями. Проте постає нагальна потреба матеріальної підтримки працівників, що не погодились на співпрацю з окупаційною адміністрацією.


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