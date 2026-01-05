        Суспільство

        Зеленський призначив тимчасовим керівником СБУ Євгенія Хмару

        Галина Шподарева
        5 Січня 2026 14:44
        Євгеній Хмара / Фото: Brave1
        Євгеній Хмара / Фото: Brave1

        Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Служби безпеки України генерал-майора Євгенія Хмару.

        Про це йдеться в указі президента №19/2026 за 5 січня.

        Євгеній Хмара виконував обов’язки начальника Центру спеціальних операцій “А” СБУ – спецпідрозділу “Альфа”.

        Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив, що запропонував Василю Малюку зосередитися на бойовій роботі та на розвитку напрямку асиметричних операцій, які мають стати “найсильнішими у світі”.

        Після цього Василь Малюк написав, що йде з посади Голови Служби безпеки, проте залишається в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, “які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди”. 


