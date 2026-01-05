        Суспільство

        Стерненко заявив про відсутність постійних підрозділів ППО в межах Харкова

        Сергій Бордовський
        5 Січня 2026 13:29
        читать на русском →
        Зенітний дрон Cicada від Diehl Defence / Фото: Diehl
        Зенітний дрон Cicada від Diehl Defence / Фото: Diehl

        По Харкову здійснюються балістичні удари під коригування розвідувальних безпілотників, при цьому в межах обласного центру немає постійно працюючих розрахунків.

        Про це заявив волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко.

        За його словами, попри зусилля підрозділів, які походять із Харкова, постійно діючих розрахунків безпосередньо в місті наразі немає. Він зазначив, що команда готова передати зенітні дрони тим воїнам, які могли б працювати над самим Харковом, однак таких підрозділів поки не знають.

        Реклама
        Реклама

        Водночас харківський телеграм-канал TLk News повідомив, що базову бригаду, яка раніше займалася цими завданнями та діяла досить успішно, було відправлено на південь, у зв’язку з чим у місті наразі немає базових підрозділів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини