Стерненко заявив про відсутність постійних підрозділів ППО в межах Харкова

По Харкову здійснюються балістичні удари під коригування розвідувальних безпілотників, при цьому в межах обласного центру немає постійно працюючих розрахунків.

Про це заявив волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко.

За його словами, попри зусилля підрозділів, які походять із Харкова, постійно діючих розрахунків безпосередньо в місті наразі немає. Він зазначив, що команда готова передати зенітні дрони тим воїнам, які могли б працювати над самим Харковом, однак таких підрозділів поки не знають.

Реклама

Реклама

Водночас харківський телеграм-канал TLk News повідомив, що базову бригаду, яка раніше займалася цими завданнями та діяла досить успішно, було відправлено на південь, у зв’язку з чим у місті наразі немає базових підрозділів.