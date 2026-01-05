        Події

        РФ вдарила по заводу американської компанії у Дніпрі: на дорогу вилилося 300 тонн олії

        Галина Шподарева
        5 Січня 2026 15:56
        300 тонн олії вилилося на дорогу у Дніпрі / Фото: Соцмережі
        Сьогодні, 5 січня, у Дніпрі внаслідок російського удару було пошкоджено олійноекстракційний завод Bunge. У результаті на проїжджу частину вилилося близько 300 тонн олій.

        Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

        “Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії “Бунге” з Сент-Луїс, Міссурі. В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії”, – йдеться в повідомленні.

        Комунальники ліквідовують наслідки атаки, використовуючи пісок та суміш. За словами Філатова, рух Набережною буде перекритий протягом кількох діб.

        Завод Bunge у Дніпрі займається переробкою насіння соняшнику з повністю інтегрованим процесами переробки, рафінації та бутилювання. Компанія виготовляє популярну в Україні олії “Олейна”.

        Комунальники Дніпра прибирають з дороги олію після атаки РФ / Фото: Суспільне Дніпро

