РФ вдарила по заводу американської компанії у Дніпрі: на дорогу вилилося 300 тонн олії

Сьогодні, 5 січня, у Дніпрі внаслідок російського удару було пошкоджено олійноекстракційний завод Bunge. У результаті на проїжджу частину вилилося близько 300 тонн олій.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії “Бунге” з Сент-Луїс, Міссурі. В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Комунальники ліквідовують наслідки атаки, використовуючи пісок та суміш. За словами Філатова, рух Набережною буде перекритий протягом кількох діб.

Завод Bunge у Дніпрі займається переробкою насіння соняшнику з повністю інтегрованим процесами переробки, рафінації та бутилювання. Компанія виготовляє популярну в Україні олії “Олейна”.