На Херсонщині росіяни вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги: є загиблий і поранені

Російські війська атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у селі Орлове Херсонського району. Внаслідок удару загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, щонайменше три ворожі дрони були спрямовані по приміщенню, де місцеві жителі отримували речі першої необхідності.

Реклама

Реклама

Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік — у них вибухові травми та уламкові поранення.

Постраждалих бригада екстреної медичної допомоги доставила до лікарні у стані середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.