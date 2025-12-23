Збірна Швеції може втратити основного форварда на матч з Україною

Збірна Швеції з футболу може втратити основного нападника перед матчем плейоф відбору проти України на ЧС-2026 з футболу — його через травму ризикує пропустити Александр Ісак.

Ісак отримав травму у матчі “Ліверпуля” в АПЛ проти “Тоттенгему” (2:1) невдовзі після того, як асистував Флоріану Вірцу. На 56-й хвилині швед допоміг команді відкрити рахунок, а вже через чотири хвилини внаслідок зіткнення і падіння зазнав травми і залишив поле.

За інформацією пресслужби “Ліверпуля”, Ісак зазнав перелому малогомілкової кістки, внаслідок чого переніс операцію гомілковостопного суглоба. У клубі не зазначили термін відсутності нападника, але очікується, що відновлення від травми займе близько трьох місяців.

Реклама

Реклама

Таким чином Ісак ризикує пропустити ключовий матч Швеції у плейоф кваліфікації ЧС-2026 проти України.

Збірна Швеції стала першим суперником України в протистоянні за путівку на мундіаль, гра запланована на 26 березня. У разі перемоги в матчі, “синьо-жовті” зустрінуться з переможцем між Польщею й Албанією та зможе вийти на чемпіонат світу-2026.

З початку сезону 2025/26 Ісак зіграв в чотирьох з шести матчах кваліфікації Швеції на чемпіонат світу з футболу — провів на лаві запасних перший та останній матч. Повністю форвард зіграв лише на двох жовтневих матчах проти Швейцарії та Косово, де не відзначився результативними діями.

У складі національної збірної Ісак грає з 2017 року. Загалом в активі Ісака 56 матчів за збірну Швеції, у яких відзначився 16 голами.