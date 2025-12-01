Уряд ухвалив рішення для підвищення енергетичної автономності громад – Свириденко

Прем’єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила у соцмережі про комплекс рішень, ухвалених урядом для підтримки енергосистеми в умовах постійних атак по інфраструктурі, зокрема через розвиток і спрощення підключення об’єктів розподіленої генерації по всій країні.

Опалювальний сезон в Україні проходить в надскладних умовах щоденних атак ворога на об’єкти енергетики, у зв’язку з чим уряд робить ставку на децентралізовану генерацію як один з ключових інструментів підвищення стійкості громад. За словами Юлії Свириденко, особливий акцент зроблено на розвитку когенераційних установок, які здатні одночасно виробляти електроенергію й тепло і тим самим забезпечувати додаткову стабільність у разі аварій чи відключень.

Одним із перших кроків стало запровадження спеціальної ціни на природний газ для когенераційних установок у прифронтових регіонах. Для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газопоршневих і газотурбінних установках у цих областях ціна на газ знижена до 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів терміном на один рік. Уряд пояснює це необхідністю дати таким об’єктам прогнозованість у плануванні роботи, укладанні контрактів і забезпеченні електроенергією під час пікових навантажень.

Крім того, значно спрощено процедури для встановлення об’єктів розподіленої генерації. Знято обмеження щодо мінімальної потужності, які раніше створювали труднощі для невеликих громад, лікарень, навчальних закладів і підприємств. Відтепер спрощені правила поширюються на газові й дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, а також системи зберігання енергії.

Окремим рішенням уряд відновив конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей і створив можливість для запуску наступних конкурсів. Це має пришвидшити реалізацію проєктів, які здатні посилити енергетичний баланс у регіонах.

Також розширено спрощену процедуру буріння свердловин, зокрема для потреб когенерації. Експериментальний проєкт, який раніше діяв тільки у Донецькій та Дніпропетровській областях, поширений на всю територію України. Відтепер обласні військові адміністрації на період воєнного стану можуть дозволяти будівництво свердловин без відведення земельних ділянок і без оформлення складної дозвільної документації. Це рішення покликане забезпечити стабільне водопостачання для населення, підприємств та об’єктів теплогенерації.

Для того щоб нові об’єкти генерації могли якнайшвидше інтегруватися в загальну мережу, уряд доручив Міненерго, Держенергонагляду, Мінрозвитку, обласним і Київській міській військовим адміністраціям зробити процес приєднання максимально прозорим і безперешкодним. Додатково планується запуск гарячих ліній з питань енергетики для оперативного реагування на можливі порушення, у тому числі із залученням правоохоронних органів.

Окреме звернення направлено до НКРЕКП із проханням напрацювати власні рішення для створення ще сприятливіших умов для розвитку розподіленої генерації та поінформувати уряд про результати в стислий термін. У Кабінеті Міністрів наголошують, що ці заходи мають допомогти пройти поточний опалювальний сезон і зменшити вразливість енергосистеми до ворожих ударів.