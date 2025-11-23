Після атаки дронів у Підмосков’ї спалахнула Шатурська ГРЕС

Шатурська ГРЕС у Московській області зазнала ураження під час нічної атаки безпілотників. Про це свідчить OSINT-аналіз, який провела команда ASTRA після повідомлень місцевих мешканців про вибухи.

За попередніми даними, зайнявся вузол видачі потужності електростанції. На відео, знятому на вулиці Жарова у Шатурі, зафіксовано спалах у напрямку ГРЕС, що розташована приблизно за 1,6 км від місця зйомки. ASTRA підтвердила, що внаслідок атаки виникла пожежа на території станції.

У ніч на 23 листопада мер Москви повідомляв про збиття низки дронів над Московською областю. Водночас мешканці Шатури заявляли про пряме влучання у локальну теплову електростанцію.

Пізніше МНС Московської області через російські ЗМІ повідомило про займання трьох трансформаторів загальною площею близько 65 кв. м. За їхніми словами, на місці працюють 137 співробітників аварійних служб і 49 одиниць техніки. На офіційних ресурсах МНС ця інформація станом на ранок не оприлюднена.

Шатурська ГРЕС імені В. І. Леніна — одна з найстаріших теплових електростанцій Росії, заснована у 1920 році в рамках плану ГОЕЛРО. Її потужність становить 1500 МВт, а сама станція відіграє ключову роль у забезпеченні електроенергією та теплом Московської області.

OSINT-аналітики ASTRA зазначають, що трансформатори є частиною вузла видачі потужності, який, імовірно, й зазнав ураження під час атаки. Причини та масштаби пошкоджень російська сторона офіційно поки не уточнює.