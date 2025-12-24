Укрзалізниця призначає 16 додаткових поїздів на різдвяно-новорічні свята

Укрзалізниця призначає 16 додаткових поїздів на період Різдвяних та Новорічних свят, а також збільшує кількість причіпних вагонів і періодичність курсування окремих регулярних рейсів. У компанії зазначили, що вдаються до всіх можливих способів збільшити пропозицію місць навіть за умов дефіциту вагонів.

Пріоритет традиційно віддано карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українських військових і родин із дітьми. У січні частину цих напрямків також покриватиме програма «3000 км Україною».

Зокрема, призначено додаткові поїзди №255/256 Київ – Рахів, №271/272 Київ – Івано-Франківськ, №237/238 Київ – Ужгород, №220/219 Київ – Дніпро, №248/247 та №265/266 Київ – Одеса, №159/160 Київ – Трускавець, №249/250, №289/290, №291/292, №741/742 та №777/778 Київ – Львів, №197/198 Київ – Ковель, а також №168/167 Одеса – Львів.

Окремо в УЗ звернули увагу на поїзд №291 Київ – Львів із 35-хвилинною стиковкою з рейсом №157/158 Львів – Чоп, який проходить через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево. Зручну стиковку з рейсом до Карпат також має поїзд №289 Київ – Львів із подальшим пересадженням на дизель-поїзд Львів – Ворохта через Яремче й Буковель.

Крім того, додаткові швидкісні рейси призначено за напрямками Київ – Луцьк (№755/756) та Київ – Харків (№720/719). Із Придніпров’я у західному напрямку також передбачено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль.