        У Москві вночі підірвали автомобіль ДПС: загинули двоє поліцейських

        Сергій Бордовський
        24 Грудня 2025 07:54
        На півдні Москви вибухнув поліцейський автомобіль / Фото з соцмереж
        На півдні Москви вибухнув поліцейський автомобіль / Фото з соцмереж

        У ніч на 24 грудня на півдні Москви вибухнув автомобіль ДПС. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За їхніми даними, інцидент стався біля відділу поліції на вулиці Єлецькій.

        Унаслідок вибуху загинули двоє співробітників поліції, ще двоє дістали поранення. За однією з версій, саморобний вибуховий пристрій був закріплений під днищем автомобіля ДПС. За іншою — вибухівку могли підкинути безпосередньо в машину.

        Як зазначають телеграм-канали, місце події розташоване всього за кількасот метрів від місця, де нещодавно під час вибуху автомобіля загинув генерал російської армії Фаніл Сарваров.

