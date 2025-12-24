У Москві вночі підірвали автомобіль ДПС: загинули двоє поліцейських

У ніч на 24 грудня на півдні Москви вибухнув автомобіль ДПС. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За їхніми даними, інцидент стався біля відділу поліції на вулиці Єлецькій.

Унаслідок вибуху загинули двоє співробітників поліції, ще двоє дістали поранення. За однією з версій, саморобний вибуховий пристрій був закріплений під днищем автомобіля ДПС. За іншою — вибухівку могли підкинути безпосередньо в машину.

Як зазначають телеграм-канали, місце події розташоване всього за кількасот метрів від місця, де нещодавно під час вибуху автомобіля загинув генерал російської армії Фаніл Сарваров.

