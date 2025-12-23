Жіноча збірна України з футболу залишиться без головного тренера перед матчами з Англією та Іспанією

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко залишить посаду після завершення контракту наприкінці 2025 року. Таким чином команда підійде до відбору на ЧС-2027 з новим наставником.

Про це пише Суспільне Спорт.

Володимир Пятенко очолював жіночу збірну України з футболу з 2023 року. За цей період команда під його керівництвом провела 24 офіційні поєдинки, у яких здобула 12 перемог і чотири рази зіграла внічию. Найвагомішим результатом роботи Пятенка стало підвищення збірної в Лізі націй — у наступному сезоні “синьо-жовті” виступатимуть у дивізіоні А.

Реклама

Реклама

Попри досягнуті результати, Пятенко залишить посаду головного тренера жіночої збірної України. За його словами, він ухвалив рішення не продовжувати контракт, який діє до кінця 2025 року.

“Так, у мене контракт закінчується, і я його не продовжую. На це в мене є особисті причини”, — пояснив Пятенко.

Серед можливих кандидаток на вакантну посаду називають головну тренерку “Ворскли” Ію Андрущак, яка заявила, що наразі не готова підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

“До 31.12.2025 у Пятенка В.М. діючий контракт, тому зараз нічого не підтверджую і не спростовую. Коли на сайті УАФ зʼявиться офіційна інформація, тоді й можна буде про щось говорити”, — сказала Андрущак.

У 2026 році жіноча збірна України розпочне виступи у відборі на ЧС-2027. За підсумками жеребкування суперницями команди стануть чинні чемпіонки світу Іспанія, переможниці Євро-2025 Англія та збірна Ісландії.

Кваліфікаційний шлях до світової першості українки розпочнуть номінально домашнім матчем проти збірної Англії, який запланований на 3 березня 2026 року.