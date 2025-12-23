Жіноча збірна України з футболу залишиться без головного тренера перед матчами з Англією та Іспанією

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко залишить посаду після завершення контракту наприкінці 2025 року. Таким чином команда підійде до відбору на ЧС-2027 з новим наставником.
Про це пише Суспільне Спорт.
Володимир Пятенко очолював жіночу збірну України з футболу з 2023 року. За цей період команда під його керівництвом провела 24 офіційні поєдинки, у яких здобула 12 перемог і чотири рази зіграла внічию. Найвагомішим результатом роботи Пятенка стало підвищення збірної в Лізі націй — у наступному сезоні “синьо-жовті” виступатимуть у дивізіоні А.
Попри досягнуті результати, Пятенко залишить посаду головного тренера жіночої збірної України. За його словами, він ухвалив рішення не продовжувати контракт, який діє до кінця 2025 року.
“Так, у мене контракт закінчується, і я його не продовжую. На це в мене є особисті причини”, — пояснив Пятенко.
Серед можливих кандидаток на вакантну посаду називають головну тренерку “Ворскли” Ію Андрущак, яка заявила, що наразі не готова підтверджувати або спростовувати цю інформацію.
“До 31.12.2025 у Пятенка В.М. діючий контракт, тому зараз нічого не підтверджую і не спростовую. Коли на сайті УАФ зʼявиться офіційна інформація, тоді й можна буде про щось говорити”, — сказала Андрущак.
У 2026 році жіноча збірна України розпочне виступи у відборі на ЧС-2027. За підсумками жеребкування суперницями команди стануть чинні чемпіонки світу Іспанія, переможниці Євро-2025 Англія та збірна Ісландії.
Кваліфікаційний шлях до світової першості українки розпочнуть номінально домашнім матчем проти збірної Англії, який запланований на 3 березня 2026 року.