Наступна російська атака загрожує обвалом саркофага ЧАЕС, — ЗМІ

Чорнобильська атомна електростанція, яка нині не працює, перебуває під реальною загрозою. Наступний російський удар може спричинити обвал протирадіаційного укриття.

Про це заявив директор станції Сергій Тараканов, пише La Tribune.

“Якщо ракета або дрон влучить у нього безпосередньо або навіть упаде десь поруч, наприклад “Іскандер”, це спричинить мініземлетрус у цій зоні. Ніхто не може гарантувати, що укриття після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза”, — пояснив Тараканов.

Залишки ядерної електростанції накриті внутрішньою оболонкою зі сталі та бетону, яку називають “саркофагом” і яку було зведено після катастрофи 1986 року, а також сучасною високотехнологічною зовнішньою оболонкою під назвою New Safe Confinement (NSC, нове безпечне укриття). Ця металева конструкція, встановлена у 2016 році та відкрита у 2019-му, забезпечує захист першого саркофага, збудованого ще за радянських часів.

Укриття NSC зазнало серйозних пошкоджень унаслідок російського удару дрона в лютому 2025 року, що спричинив пожежу зовнішнього покриття сталевої конструкції.

“Наш NSC втратив кілька своїх основних функцій. І ми розуміємо, що нам знадобиться щонайменше три або чотири роки, щоб відновити ці функції. Водночас рівні радіації на майданчику залишаються стабільними та в межах норми”, — уточнив Тараканов.

Отвір, утворений внаслідок удару дрона, був накритий захисним екраном, також повідомив Сергій Тараканов, однак ще необхідно закрити 300 невеликих отворів, зроблених пожежниками для боротьби з вогнем. Ремонтні роботи заплановані на 2026 рік

Раніше МАГАТЕ попереджало, що інспекційна місія встановила: укриття “втратило свої ключові функції безпеки, зокрема здатність до ізоляції”, водночас зазначивши, що “постійних пошкоджень несучих конструкцій або систем моніторингу не зафіксовано”.

“Обмежені тимчасові ремонти було виконано на даху, однак швидке та повне відновлення залишається вкрай необхідним для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки”, — заявив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ також уточнило, що об’єкт здійснюватиме додаткові тимчасові ремонти для підтримки відновлення функції ізоляції захисної арки у 2026 році за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), “прокладаючи шлях до повного відновлення після завершення конфлікту” з Росією.