        Суспільство

        Передріздвяна погода в Україні: де чекати на сніг та хуртовини

        Галина Шподарева
        23 Грудня 2025 22:24
        читать на русском →
        Зима у Буковелі / Фото: lifeistravel.info
        Зима у Буковелі / Фото: lifeistravel.info

        Завтра, 24 грудня, в Україні пануватиме холодна погода з морозами та снігом у низці регіонів. Найскладніші погодні умови прогнозують у Карпатах, де можливі хуртовини та сильні пориви вітру.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У Карпатах та на Прикарпатті протягом доби буде хмарно, очікується помірний сніг, а на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вдень у гірських районах прогнозують пориви північно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с, що супроводжуватимуться хуртовинами.

        Реклама
        Реклама

        На решті території України переважатиме хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, лише у більшості західних та північних областей у нічні години місцями можливий невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме -8…-3 °C, на півночі та сході країни -12…-7 °C. Вдень очікується -6…-1 °C, тоді як на Закарпатті та півдні країни температура вночі коливатиметься від -3 °C до +2 °C, а вдень підвищиться до 0…+5 °C.

        Погодна мапа України на 24 грудня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини