Передріздвяна погода в Україні: де чекати на сніг та хуртовини

Завтра, 24 грудня, в Україні пануватиме холодна погода з морозами та снігом у низці регіонів. Найскладніші погодні умови прогнозують у Карпатах, де можливі хуртовини та сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Карпатах та на Прикарпатті протягом доби буде хмарно, очікується помірний сніг, а на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вдень у гірських районах прогнозують пориви північно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с, що супроводжуватимуться хуртовинами.

На решті території України переважатиме хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, лише у більшості західних та північних областей у нічні години місцями можливий невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -8…-3 °C, на півночі та сході країни -12…-7 °C. Вдень очікується -6…-1 °C, тоді як на Закарпатті та півдні країни температура вночі коливатиметься від -3 °C до +2 °C, а вдень підвищиться до 0…+5 °C.