У Тульській області після нічної атаки горів завод, що працює на російську оборонку

У ніч на 24 грудня в місті Єфремов Тульської області після вибухів, імовірно, виникла пожежа на території ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука». Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз.
Мешканці Єфремова повідомляли про вибухи та пожежу на підприємстві. Згодом губернатор Тульської області підтвердив, що внаслідок атаки на одному з підприємств регіону виникла пожежа, яку вже ліквідували, постраждалих немає.
Очевидці зняли пожежу на відео. Аналітики ASTRA геолокували кадри й встановили, що заграву видно в районі заводу синтетичного каучуку. Одне з відео було зняте з вулиці Хіміків приблизно за 1,5 кілометра від підприємства, яке розташоване за адресою вулиця Будівельників, 2. За наявними кадрами точніше визначити місце займання неможливо.
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» працює з 1933 року та нині є єдиним виробником високомолекулярного й низькомолекулярного поліізобутилену. Синтетичний каучук і поліізобутилен належать до матеріалів, що входять до складу багатьох виробів оборонного призначення, зазначається на сайті «Заводи РФ».