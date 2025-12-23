Перед підривом російської субмарини СБУ уразила літак-розвідник: деталі спецоперації у Новоросійську

При підготовці до удару по підводному човну у Новоросійську 15 грудня співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н Sea Dragon на авіабазі Єйськ, який міг перешкодити ураженню російської субмарини.

Про це розповіли в СБУ.

Літак-розвідник Іл-38Н призначений для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і завдання торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн доларів.

“У Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі. Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації – підрив субмарини класу “Варшавянка”, – зазначають в СБУ.

Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.