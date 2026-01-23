Взяли під контроль острови, відкривши дорогу на Кринки: емоційні історії бійців ССО

Соціальна реклама

Знайомство, яке починалося з навчання в центрі Сил спеціальних операцій, швидко стало дружбою, перевіреною виснажливими тренуваннями та бойовою роботою.

Сьогодні «Еді» і «Фа*ист» – уже інструктори в навчально-тренувальному центрі. Два друга, які на власному досвіді пройшли всі випробування у легендарних 8-му та 3-му полках, тепер готують нове покоління воїнів ССО.

З початком повномасштабного вторгнення нічні річкові переходи стали їхнім новим викликом. Обидва були командирами відділеннь, один – оператор зі зв’язку, інший – оператор з медицини…

Перша висадка на острови Херсонського напрямку стала справжнім тестом на витривалість: замулена місцевість, міновані ділянки, ізоляція від основних сил. Човен тягнувся на холостому ходу 500–700 метрів, аби ворог не почув і не помітив. Коли почався контакт із противником, усе перевіряло команду на нерви: гранати, кулемети, артпідтримка. «Група – це живий організм. Люди живуть разом, сміються, плачуть і проходять через все пліч-о-пліч», – пояснює «Фа*ист». Підтримка побратима у критичний момент є вирішальною.

Завдяки злагодженим і маневреним діям спецпризначенці взяли під контроль острови, відкривши дорогу морській піхоті для наступу на Кринки та сусідні населені пункти. Маневреність невеликої групи, біноклі й спеціальні нічники давали перевагу навіть у найнебезпечніших умовах. «Якщо противник нас виявляв, ми відсікали його, передавали на групу вогневої підтримки – і робота продовжувалася», – додає Еді.

Спільна служба, бойові виїзди і різноманітні задачі. Адреналін, відповідальність, межа можливостей. І короткі паузи між боями – жарти, внутрішні історії підрозділу, сміх, який тримав психіку і не давав зірватися.

