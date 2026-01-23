Атака безпілотників углиб РФ: у Пензі спалахнула нафтобаза, можливе ураження енергооб’єктів

У ніч проти 23 січня безпілотники атакували паливну інфраструктуру російської Пензи, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі. Російська влада заявила про займання сховищ із нафтопродуктами та відсутність постраждалих.

Про атаку повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Спочатку він заявив про “займання” на місцевій нафтобазі, а згодом уточнив, що пожежа нібито виникла через уламки збитих українських безпілотників. За його словами, загиблих і поранених немає. Відстань від України до Пензи прямою становить близько 1000 кілометрів.

Український OSINT-проєкт Exilenova+ вказує, що ймовірною ціллю атаки стала нафтобаза АТ “Пензанефтепродукт”, яка належить компанії “Роснефть”. Аналітики проєкту геолокували об’єкт і опублікували відео з місця події. Водночас Telegram-канал Supernova+ припускає, що безпілотники могли завдавати ударів і по хімічному підприємству “Біосинтез”, а також не виключає можливого ураження місцевої теплоелектроцентралі.

Російські підприємства паливно-енергетичного комплексу в Пензі вже не вперше стають цілями атак. Зокрема, удари по об’єктах у місті фіксувалися 31 липня минулого року, а також 2 серпня, 9 вересня 2025 року та 6 січня цього року. Україна регулярно завдає ударів по військових і нафтогазових об’єктах на території країни-агресора, включно з нафтобазами, НПЗ та іншою критичною інфраструктурою.