        Суспільство

        Уражено нафтобазу в Пензенській області РФ та радіолокаційну станцію в Криму — Генштаб

        Сергій Бордовський
        23 Січня 2026 15:54
        читать на русском →
        ЗСУ уразили нафтобазу, РЛС і скупчення сил противника / Фото: Генштаб ЗСУ
        Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів противника в межах системного зниження його наступальних можливостей. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

        За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, у Пензенській області РФ уражено нафтобазу «Пензанефтепродукт», яка задіяна в забезпеченні російської окупаційної армії. На об’єкті зафіксовано пожежу, масштаби завданих збитків уточнюються.

        Також підтверджено ураження радіолокаційної станції «Подльот» на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим у районі населеного пункту Фрунзе.

        Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області та в Бєлгородській області РФ уражено зосередження живої сили противника. Інформація щодо втрат уточнюється.


