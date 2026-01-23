Уражено нафтобазу в Пензенській області РФ та радіолокаційну станцію в Криму — Генштаб

Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів противника в межах системного зниження його наступальних можливостей. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, у Пензенській області РФ уражено нафтобазу «Пензанефтепродукт», яка задіяна в забезпеченні російської окупаційної армії. На об’єкті зафіксовано пожежу, масштаби завданих збитків уточнюються.

Також підтверджено ураження радіолокаційної станції «Подльот» на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим у районі населеного пункту Фрунзе.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області та в Бєлгородській області РФ уражено зосередження живої сили противника. Інформація щодо втрат уточнюється.