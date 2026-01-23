Переговори в Еміратах: Україна чекає від Росії відповідей і готовності завершити війну

Українська, американська та російська делегації провели розмову в Об’єднаних Арабських Еміратах у тристоронньому форматі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, українські представники перебувають в Еміратах і майже щогодини доповідають йому про перебіг перемовин. Президент наголосив, що такі тристоронні формати не проводилися вже давно, і нинішня зустріч є важливою.

Сторони обговорюють параметри закінчення війни. Зеленський зазначив, що українська делегація очікує щонайменше частини відповідей від Росії та головного — готовності РФ завершити війну, яку вона сама розпочала. Українські позиції, за його словами, є чіткими, а рамки для діалогу він визначив заздалегідь.

Президент повідомив, що делегація постійно перебуває на зв’язку, зокрема до перемовин залучені Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Завтра до переговорів мають приєднатися генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький.

Водночас Зеленський підкреслив, що робити висновки щодо змісту перемовин наразі зарано. За його словами, результати стануть зрозумілими після продовження переговорів, а для завершення війни необхідно, щоб відповідне бажання з’явилося не лише в України, а й у Росії.