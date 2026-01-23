Рецидивіста, який на замовлення рф палив об’єкти Укрзалізниці, засудили на 17 років

На Харківщині суд призначив 17 років позбавлення волі рецидивісту, який на замовлення росії займався підпалами об’єктів залізничної інфраструктури. Зловмисника викрили та затримали співробітники Служби безпеки України.

За повідомленням речника СБУ в Харківській області Владислава Абдули, за доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки тюремний вирок отримав ще один російський агент, якого викрили на підпалах у Харкові в липні 2024 року. Засуджений знищив вогнем три релейні шафи регіональної філії Укрзалізниці.

Слідство встановило, що вороже завдання виконував місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за замах на умисне вбивство та грабіж. На момент вчинення диверсій він перебував на іспитовому терміні після попереднього злочину, що стало обтяжувальною обставиною.

За матеріалами справи, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб після звільнення з виправної колонії, коли шукав «легкі заробітки» через телеграм-канали. Після вербування він отримав завдання від куратора з РФ знаходити об’єкти залізничної автоматики та знищувати їх за допомогою легкозаймистої суміші.

Встановлено, що зловмисник ломом відкривав металеві двері релейних шаф, обливав електротехнічне обладнання горючою рідиною та підпалював. Контррозвідники СБУ затримали його під час спроби чергового підпалу на одній із колій у Харкові, коли той фільмував диверсію для звіту російській стороні.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначено 17 років позбавлення волі з конфіскацією майна.