        Погода різко змінюється: на вихідних сніг і ожеледиця, з 26 січня — потепління

        Сергій Бордовський
        23 Січня 2026 22:01
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        Найближчими вихідними в Україні очікується зміна погоди — холод поступово відступатиме, а циклони принесуть опади й рвучкий вітер. Уже з понеділка прогнозують відлигу та підвищення температури.

        Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, антициклон руйнується, а на територію України заходять циклони з атмосферними фронтами. У результаті холод поступово «розчинятиметься», натомість наближатиметься відлига з плюсовими температурами.

        24–25 січня в Україні прогнозують періодичний сніг і мокрий сніг, на півдні та заході місцями можливий дощ. Вітер буде східних напрямків, поривчастий.

        У нічні години температура повітря становитиме від -6 до -12 градусів, на півночі місцями до -12…-15. Удень очікується -2…-7 градусів, у південних і західних областях — на 3–5 градусів тепліше.

        У Києві 24–25 січня прогнозують сніг і ожеледицю на дорогах. Уночі температура опускатиметься до близько -10 градусів, удень — до -5.

        У понеділок, 26 січня, очікується відчутне потепління. На заході країни температура підвищиться до 0…+5 градусів, у південних регіонах — до +3…+7, у Криму — до +7…+12 градусів.


