З’явилися деталі післявоєнного плану відбудови України на $800 млрд

Європейський Союз і Сполучені Штати розробили довгостроковий план післявоєнного відновлення України із загальним обсягом фінансування до 800 млрд доларів. Реалізація ініціативи напряму залежить від припинення бойових дій.

Як пише Politico з посиланням на документ, отриманий редакцією, ЄС і США планують залучити близько 800 млрд доларів державних і приватних коштів для відбудови України після завершення повномасштабного вторгнення Росії. Документ обсягом 18 сторінок передбачає 10-річний план відновлення з прискореним шляхом до членства України в Європейському Союзі.

Європейська комісія розіслала цей план столицям країн ЄС напередодні саміту лідерів, що відбувся 22 січня. Водночас у документі наголошується, що стратегія залишається вразливою доти, доки не буде досягнуто припинення вогню.

Фінансова стратегія розрахована до 2040 року та включає окремий 100-денний операційний план для запуску проєкту. Однак, як зазначають у BlackRock, яка консультує план відновлення на безоплатній основі, залучення інвестицій буде складним без припинення війни.

У документі йдеться, що протягом наступних 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові інституції, зокрема МВФ і Світовий банк, готові спрямувати до 500 млрд доларів державного й приватного капіталу. Окремо Європейська комісія планує виділити ще 100 млрд євро у межах бюджету ЄС на 2028–2034 роки, що має розблокувати понад 200 млрд євро інвестицій.

США, своєю чергою, планують створити спеціальний інвестиційний фонд відновлення України та інвестувати в критичні мінерали, інфраструктуру, енергетику й технології. Документ позиціонує Вашингтон не лише як донора, а як стратегічного економічного партнера України.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що масштабне інвестування залишатиметься малоймовірним, доки бойові дії тривають, а над країною продовжують літати ракети та дрони.