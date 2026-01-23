        Події

        На Львівщині під час заходів ТЦК чоловік кинув гранату та зник

        Сергій Бордовський
        23 Січня 2026 21:25
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        У селі Солонка Львівського району під час заходів оповіщення стався інцидент із вибухом страйкбольної гранати. Водій автомобіля BMW після цього втік з місця події.

        Як повідомляє Поліція Львівщини, подія сталася 23 січня близько 17:00. Військові ТЦК та працівники поліції помітили громадянина з підозрілою поведінкою, який поспіхом сів у автомобіль BMW та зачинився всередині.

        Під час спілкування з керманичем чоловік кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула, після чого водій утік з місця події. Потерпілих унаслідок вибуху немає.

        Поліцейські встановили особу водія — це 48-річний житель Львівського району. Наразі встановлюється його місце перебування.

        На місці події працюють співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 та працівники інших служб. Обставини інциденту з’ясовуються, після чого події буде надано правову кваліфікацію.


