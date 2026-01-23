        Економіка

        Уряд запроваджує доплати аварійним бригадам: по 20 тис. грн щомісяця

        Сергій Бордовський
        23 Січня 2026 20:39
        Відновлення електромереж за температури –20°C / Фото: ДТЕК
        Уряд схвалив постанову про запуск експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад. Протягом січня–березня 2026 року вони щомісяця отримуватимуть додатково 20 тисяч гривень.

        Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, рішення ухвалене за ініціативою президента Володимира Зеленського та спрямоване на підтримку працівників, які відновлюють електро-, тепло- та водопостачання в оселях українців і на підприємствах.

        Доплата стосуватиметься працівників підприємств усіх форм власності, зокрема паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці — від бригадирів до рядових фахівців, безпосередньо залучених до відновлювальних робіт.

        Механізм підтримки передбачає створення єдиного переліку підприємств, які виконують такі роботи, подання ними онлайн-заявок зі списками працівників, інформування кожного отримувача через Дію або смс та перерахування коштів на наявні банківські рахунки в місяці, що настає після виконаних робіт.


