Уряд запроваджує доплати аварійним бригадам: по 20 тис. грн щомісяця

Уряд схвалив постанову про запуск експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад. Протягом січня–березня 2026 року вони щомісяця отримуватимуть додатково 20 тисяч гривень.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, рішення ухвалене за ініціативою президента Володимира Зеленського та спрямоване на підтримку працівників, які відновлюють електро-, тепло- та водопостачання в оселях українців і на підприємствах.

Доплата стосуватиметься працівників підприємств усіх форм власності, зокрема паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці — від бригадирів до рядових фахівців, безпосередньо залучених до відновлювальних робіт.

Механізм підтримки передбачає створення єдиного переліку підприємств, які виконують такі роботи, подання ними онлайн-заявок зі списками працівників, інформування кожного отримувача через Дію або смс та перерахування коштів на наявні банківські рахунки в місяці, що настає після виконаних робіт.