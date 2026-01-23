У Вінниці фейковий “добробат” продавав ухилянтам “фізичний захист” від ТЦК

СБУ та Національна поліція викрили у Вінниці злочинне угруповання, яке за гроші допомагало ухилятися від мобілізації. Фігуранти оформлювали військовозобов’язаних до фейкового «добровольчого батальйону».

За повідомленням СБУ, у Вінниці затримали п’ятьох учасників злочинного угруповання, які зараховували ухилянтів до складу громадського об’єднання, що діяло під виглядом «добробату». Осередки цього формування також функціонували у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

П’ятьох учасників угруповання затримали у Вінниці / Фото: СБУ

Насправді псевдобатальйон не мав жодного відношення до Сил оборони України і використовувався виключно для прикриття незаконної діяльності. Вартість так званого «членського квитка» становила від 2 до 5 тисяч доларів США.

Після зарахування до лав фейкового формування організатори обіцяли ухилянтам фізично «відбивати» їх від представників ТЦК та правоохоронців. Для цього у складі громадського об’єднання було створено «силове крило», яке виїжджало на місце у разі перевірок документів.

Слідством встановлено, що до складу псевдобатальйону зарахували понад три десятки військовозобов’язаних, які переховувалися від мобілізації. Під час обшуків у фігурантів вилучили прайс-листи з розцінками на вступ, «посвідчення» фейкового батальйону та чорнові записи щодо сплати «членських внесків».

Затриманим повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та погроз або насильства щодо працівників правоохоронних органів, вчинених організованою групою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, зловмисникам загрожує до 14 років позбавлення волі.