У столиці побили сантехніка під час ремонту опалення: фігурує ексдинамівець Олексій Михайличенко

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через побиття працівника комунальної служби, який відновлював опалення в одному з будинків столиці. У справі фігурує колишній гравець і тренер «Динамо» Олексій Михайличенко.

Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на джерела в поліції. За їхніми даними, інцидент стався під час виконання сантехніком робіт з відновлення опалення, коли між ним і мешканцем будинку виникла словесна сутичка.

До Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник комунальної організації. За його словами, 62-річний мешканець будинку вдарив його під час конфлікту. Потерпілого доправили до лікарні.

Реклама

Реклама

У поліції підтвердили, що учасників та свідків інциденту опитали, тривають слідчі дії. Потерпілого направили на судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Сам Олексій Михайличенко спочатку заперечував сам факт інциденту, а згодом — те, що він побив працівника ЖЕКу. У поліції зазначили, що всі обставини події та позиції сторін будуть з’ясовані під час слідства.