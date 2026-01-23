Держава компенсує підприємцям витрати на генератори та електроенергію: як подати заявку

Кабінет Міністрів ухвалив пакет додаткової підтримки для малого і середнього бізнесу в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Підприємці зможуть отримати одноразову фінансову допомогу та пільгові кредити на енергообладнання.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, малий і середній бізнес продовжує працювати попри аварійні відключення електроенергії через російські обстріли та несе додаткові витрати.

Пакет підтримки передбачає одноразову фінансову допомогу для ФОПів 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах, зокрема закладах харчування, аптеках, кав’ярнях, продуктових магазинах, пекарнях та інших закладах першої необхідності. Розмір виплати становитиме від 7 500 до 15 000 гривень і залежатиме від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника.

Заявки на отримання допомоги подаватимуться через портал Дія. Після верифікації банками-партнерами кошти перераховуватиме Державна служба зайнятості. Отримані гроші можна використати на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів і оплату послуг електропостачання.

Також уряд запроваджує кредити під 0% на придбання енергообладнання. Підприємства, що відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільові кредити на генератори та акумуляторні батареї строком до трьох років. Максимальна сума кредиту становить до 10 млн гривень, різницю процентної ставки компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.