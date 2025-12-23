Стало відомо про наслідки удару РФ по виробничих об’єктах Укрнафти

Під час нічної комбінованої атаки на Україну 23 грудня російські військові завдали удару по виробничих об’єктах Укрнафти. Зафіксовано серйозні пошкодження обладнання.

Про це повідомили в НАК “Нафтогаз України”.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає, однак є серйозні руйнування, робота пошкоджених виробничих потужностей призупинена, тривають невідкладні роботи.

Реклама

Реклама

“Фахівці Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак”, — зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

Нагадаємо, 9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання.