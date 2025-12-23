        Суспільство

        Стало відомо про наслідки удару РФ по виробничих об'єктах Укрнафти

        Галина Шподарева
        23 Грудня 2025 20:17
        Під час нічної комбінованої атаки на Україну 23 грудня російські військові завдали удару по виробничих об’єктах Укрнафти. Зафіксовано серйозні пошкодження обладнання.

        Про це повідомили в НАК “Нафтогаз України”.

        Внаслідок обстрілу постраждалих немає, однак є серйозні руйнування, робота пошкоджених виробничих потужностей призупинена, тривають невідкладні роботи.

        “Фахівці Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак”, — зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

        Нагадаємо, 9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання.


