Шмигаль назвав суму, яку спрямують на розвиток військових шпиталів у 2026 році

На модернізацію реабілітаційних закладів в Україні потрібно близько 8 млрд гривень. У Міноборони розробляють програму інфраструктурного оновлення госпітальної мережі.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

“Потреба у фінансуванні модернізації реабілітаційних госпіталів становить близько 8 млрд грн. У 2026 році плануємо інвестувати понад 700 млн грн з державного бюджету в розвиток військових шпиталів”, – повідомив міністр.

Ідеться про завершення вже розпочатих проєктів, розробку проєктної документації та запуск нового будівництва.

Також до проєктів залучають міжнародних партнерів. Уже понад рік за підтримки НАТО реалізується проєкт “РЕНОВАТОР” для п’яти медичних закладів.

“Завдяки йому відбувається інфраструктурне оновлення, закупівля сучасного обладнання та навчання медичного персоналу. У проєкті акумульовано вже 80 млн євро – при потребі у 200 млн євро”, – йдеться в повідомленні.