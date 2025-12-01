“Динамо” зазнало поразки від СК “Полтава” у першому матчі після відставки Шовковського

Київське «Динамо» провело свій перший матч після звільнення Олександра Шовковського, яке відбулося після поразки від кіпрської «Омонії» у Лізі конференцій (0:2). Клуб не став одразу призначати нового головного тренера, довіривши команду наставнику юнацького складу Ігорю Костюку для підготовки до гри проти СК «Полтава», що на момент матчу посідав останнє місце в таблиці.

Початок зустрічі був за «Динамо»: господарі створили кілька шансів, зокрема моменти Волошина та Кабаєва, проте обидва удари пройшли повз ворота або були відбиті голкіпером гостей Восконяном. Далі кияни поступово збавили темп, чим скористалися суперники. На першій компенсованій хвилині «Полтава» відкрила рахунок: після прострілу Галенкова з лівого флангу Одарюк замкнув передачу на ближній стійці, скориставшись провалом у захисті киян.

Другий тайм для «Динамо» також почався невпевнено. На 73-й хвилині після кутового з правого флангу Дорошенко подав у центр штрафного, де Місюра другим дотиком пробив під поперечину, подвоївши перевагу гостей. Лише після цього кияни активізувалися. Костюк випустив дебютанта Редушка, і той відразу віддав результативну передачу на Яцика, який скоротив відставання на 79-й хвилині. У компенсований час «Динамо» мало шанс зрівняти рахунок — удар Михавка з центру штрафного не зміг переграти голкіпера.

Реклама

Реклама

Матч завершився перемогою СК «Полтава» з рахунком 2:1. У наступному турі «Динамо» зіграє на виїзді проти «Кудрівки», а «Полтава» прийме кам’янець-подільський «Епіцентр».