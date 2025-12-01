Оксфорд оголосив словом року 2025 термін rage bait

Оксфордський університет повідомив, що словом року 2025 стало rage bait. Про це йдеться у пресрелізі Оксфордського університету. Експерти обирали між трьома варіантами — rage bait, aura farming та biohack — і після триденної участі понад 30 тисяч людей вирішили зупинитися саме на rage bait, врахувавши голосування, суспільні настрої та лексичні дані.

Rage bait визначається як онлайн-контент, створений спеціально для того, щоб викликати гнів або обурення, зазвичай для збільшення трафіку або залучення аудиторії до певної сторінки чи публікації в соцмережах. Упродовж року, на тлі суспільних заворушень, дискусій щодо регулювання онлайн-контенту та занепокоєнь цифровим благополуччям, термін набув ширшого значення та став відображенням того, як змінюється наше ставлення до уваги, взаємодії та етики в інтернеті. Використання слова утричі зросло за останні 12 місяців.

Вперше rage bait з’явився у 2002 році в Usenet як опис реакції водія, якого провокували інші учасники руху, після чого слово поширилося в інтернет-сленгу для позначення вірусних публікацій. Згодом термін став узагальненим позначенням контенту, який навмисно викликає гнів, та увійшов до вжитку в редакціях по всьому світу й серед контент-креаторів. Його часто використовують у перформативній політиці, а алгоритми соцмереж сприяли розвитку практик rage-farming — систематичного нагнітання емоцій, зокрема через дезінформацію чи конспірологічний контент.

В університеті уточнюють, що слово року може бути не лише окремим словом, а й виразом. Rage bait складається зі слів rage і bait, обидва з яких походять із середньоанглійської. Хоча термін має спільні риси з clickbait, rage bait більш вузько спрямований на провокування злості, розколу та поляризації.

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь зазначив, що 2025 рік позначений питаннями про те, ким ми є в епоху технологій — від deepfake-образів та віртуальних інфлюенсерів до онлайн-платформ і штучного інтелекту. Він підкреслив, що стрімке зростання використання терміна rage bait демонструє усвідомлення маніпуляцій, до яких користувачів можуть втягувати онлайн. Якщо раніше платформи прагнули привернути увагу цікавістю, то нині дедалі частіше відбувається вплив саме на емоції. На його думку, rage bait разом із торішнім словом року brain rot ілюструють цикл взаємодії: обурення стимулює реакції, алгоритми підсилюють їх, а надмірний вплив призводить до виснаження.