Названо найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2024 році

Громадська організація “Вікімедіа Україна” оприлюднила список найбільш відвідуваних статей української вікіпедії за 2024 рік.

Найпопулярнішою стала стаття про нинішнього Головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського — за 2024 рік її переглянули понад 1,1 мільйона разів.

На другому місці — стаття про Україну, яка отримала понад 1 мільйон переглядів.

На третьому — стаття про українського боксера Олександра Усика, яку переглянули понад 730 тисяч разів.

“Уперше за півтора десятиліття на перше місце за відвідуваністю вийшла стаття про сучасника — рейтинг очолив Олександр Сирський. Найчастіше на перших двох місцях були статті про Україну та Тараса Шевченка. Для порівняння, найвище місце серед сучасників досі було друге — Володимир Зеленський 2019 року”, – зазанчив Микола Козленко, заступник голови Правління ГО “Вікімедіа Україна”.

З-поміж сучасників також популярними були статті про громадську діячку Ірину Фаріон, Президента України Володимира Зеленського, співачку Klavdia Petrivna та українську письменницю Ліну Костенко.

З історичних постатей вже третій рік перші три місця за кількістю перегляду посіли статті про Шевченка Тараса Григоровича, Лесю Українку та Бандеру Степана Андрійовича. Також українці цікавилися історичними темами: Волинська трагедія, Друга світова війна, Перша світова війна та Київська Русь.