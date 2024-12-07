Олаф Шольц став “античоловіком року” за версією читачів Playboy

Цього року німецькі читачі журналу Playboy визначили найбільш вражаючих і найбільш дратівливих чоловіків Німеччини. Всупереч очікуванням, федеральний канцлер Олаф Шольц очолив не список героїв, а антирейтинг, заслуживши звання «античоловіка року».

Як показало опитування, проведене німецькою редакцією журналу, більше третини респондентів заявили, що дії Шольца викликали у них найбільше роздратування. Міністр економіки Роберт Хабек і екс-міністр фінансів Крістіан Лінднер також увійшли до трійки лідерів «ганебного» списку.

Що стосується героїв, то лаври «Чоловіка року» заслужено дісталися футбольному півзахиснику Тоні Кроосу, який сяє як у мадридському «Реалі», так і в збірній Німеччини. За нього проголосували 17% респондентів. Друге місце посів зірка НБА Денніс Шредер, а третє – головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман.

Опитування виявило, що політики, хоч і залишаються ключовими фігурами на сцені країни, не викликають особливої симпатії у громадян. Проте редакція Playboy зазначає: бути в центрі уваги – це вже досягнення. Як то кажуть, «будь-яка реклама – це реклама».