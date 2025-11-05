        Економіка

        Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 19:16
        читать на русском →
        Юлія Свириденко на засіданні Кабміну. 5 листопада 2025 / Фото з Telegram @svyrydenkoy
        Юлія Свириденко на засіданні Кабміну. 5 листопада 2025 / Фото з Telegram @svyrydenkoy

        Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Основні пріоритети документа залишаються незмінними: безпека, оборона та підтримка соціальної сфери.

        За словами глави уряду, усі власні доходи бюджету спрямовуються на потреби Сил оборони. Водночас у проєкті передбачене підвищення заробітних плат для працівників освіти та медицини, аби забезпечити соціальну стійкість у воєнний час.

        Перед другим читанням до проєкту внесли коригування для збалансування оборонних і соціальних видатків.

        Реклама
        Реклама

        Що змінюється в бюджеті:

        • Доходи зростають на 27,8 млрд грн — зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків із 25% до 50%.
        • Видатки збільшуються на 33,6 млрд грн:
          – 18,9 млрд грн спрямують до резервного фонду;
          – 6,6 млрд грн підуть на поетапне підвищення зарплат учителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів — протягом року планується зростання на 50%.

        Уряд очікує підтримки Верховної Ради та розраховує на швидке ухвалення бюджету-2026.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини