Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Основні пріоритети документа залишаються незмінними: безпека, оборона та підтримка соціальної сфери.

За словами глави уряду, усі власні доходи бюджету спрямовуються на потреби Сил оборони. Водночас у проєкті передбачене підвищення заробітних плат для працівників освіти та медицини, аби забезпечити соціальну стійкість у воєнний час.

Перед другим читанням до проєкту внесли коригування для збалансування оборонних і соціальних видатків.

Що змінюється в бюджеті:

Доходи зростають на 27,8 млрд грн — зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків із 25% до 50%.

Видатки збільшуються на 33,6 млрд грн:

– 18,9 млрд грн спрямують до резервного фонду;

– 6,6 млрд грн підуть на поетапне підвищення зарплат учителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів — протягом року планується зростання на 50%.

Уряд очікує підтримки Верховної Ради та розраховує на швидке ухвалення бюджету-2026.