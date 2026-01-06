Дивна поведінка Трампа: про що говорив президент США на зустрічі республіканської партії

Сьогодні, 6 січня, Дональд Трамп виступив на зустрічі республіканської партії. Серед іншого, президент США заявив, що він є єдиним американським лідером, який проходив когнітивні тести. Також він назвав армію США – найсмертоноснішою та заявив, що у разі, якщо республіканці не виграють проміжні вибори, йому оголосять імпічмент.

Цитати з виступу Дональда Трампа наводить Clash Report.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає своє президентство успішним та зазначив, що є єдиним президентом США, який успішно проходив когнітивні тести.

“Ми повинні давати всім когнітивні тести. Я — єдиний президент, який проходив когнітивні тести. Кожного президента і віцепрезидента потрібно змусити складати іспити”, — заявив Трамп.

Трамп також наголосив, що Сполучені Штати мають, за його словами, найпотужнішу, найсучаснішу й найсмертоноснішу армію у світі. Говорячи про Венесуелу, американський президент згадав операцію із залученням 152 літаків і значної кількості військових на землі. Він заявив, що з боку США ніхто не загинув, тоді як з іншого боку, за його словами, загинуло багато солдатів, переважно кубинських. Також він повідомив, що електропостачання майже по всій країні було вимкнене.

Окремо Трамп висловився про президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заявивши, що той відповідальний за загибель мільйонів людей та існування камери тортур у Каракасі. Він також прокоментував питання виробництва зброї, заявивши, що США прискорять її виготовлення та посилять тиск на компанії.

Крім того, Трамп заявив про значне зниження цін на ліки та можливе буріння нових нафтових свердловин. Також Трамп звернувся до республіканців у Палаті представників та вчергове згадав Байдена.

“Якщо ми не виграємо проміжні вибори, мене піддадуть імпічменту. Ми мали оголосити імпічмент Джо Байдену за сотню різних речей. Мені двічі оголошували імпічмент ні за що”, – сказав він.

В один із моментів свого виступу Трамп почав гримасувати та поводитися дивно, на що звернули увагу користувачі соцмереж.