        Події

        У Запорізькій області через удари КАБами одна людина загинула та п’ятеро зазнали поранень

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 22:17
        читать на русском →
        Знищений авіабомбою будинок у Запорізькому районі / Фото: Іван Федоров
        Знищений авіабомбою будинок у Запорізькому районі / Фото: Іван Федоров

        Сьогодні вдень, 6 січня, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. Одна людина загинула, серед п’яти поранених – двоє дітей.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        У Запорізькому районі у селі Юліївка внаслідок влучань КАБів зруйновано та пошкоджено приватні будинки, сталася пожежа.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок атаки загинув 42-річний чоловік та поранена 42-річна жінка. Пораненій надається медична допомога.

        У Пологівському районі росіяни ударили керованою авіабомбою по селу Микільське, зруйнувавши будинок та пошкодивши автівку.

        Поранень дістали четверо людей: 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей – десятирічна дівчинка та семирічний хлопчик.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини