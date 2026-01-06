Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил

У Києві функціонує підпільна школа, де викладають російську та поважають Росію, — розслідування

Стармер та Макрон пояснили деталі домовленості про багатонаціональні сили в Україні

У Запорізькій області через удари КАБами одна людина загинула та п’ятеро зазнали поранень

Уражено нафтобазу в Росії, три пункти управління БпЛА та інші об’єкти противника, — Генштаб

У Пологівському районі росіяни ударили керованою авіабомбою по селу Микільське, зруйнувавши будинок та пошкодивши автівку.

У Запорізькому районі у селі Юліївка внаслідок влучань КАБів зруйновано та пошкоджено приватні будинки, сталася пожежа.

Сьогодні вдень, 6 січня, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. Одна людина загинула, серед п’яти поранених – двоє дітей.