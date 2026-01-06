У Запорізькій області через удари КАБами одна людина загинула та п’ятеро зазнали поранень

Сьогодні вдень, 6 січня, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. Одна людина загинула, серед п’яти поранених – двоє дітей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запорізькому районі у селі Юліївка внаслідок влучань КАБів зруйновано та пошкоджено приватні будинки, сталася пожежа.
Унаслідок атаки загинув 42-річний чоловік та поранена 42-річна жінка. Пораненій надається медична допомога.
У Пологівському районі росіяни ударили керованою авіабомбою по селу Микільське, зруйнувавши будинок та пошкодивши автівку.
Поранень дістали четверо людей: 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей – десятирічна дівчинка та семирічний хлопчик.