Захід засипле снігом, на півдні — до +11: прогноз погоди в Україні на 7 січня

У середу, 7 січня, в Україні утримається хмарна погода з опадами різної інтенсивності. У різних регіонах прогнозують сніг, мокрий сніг, дощі, тумани та ожеледицю.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях прогнозують тумани. У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни — південний, 5-10 м/с.

Завтра у західних областях очікується помірний сніг, а на Закарпатті та Прикарпатті — значний. Температура повітря вночі та вдень становитиме -2…-7 °C.

У більшості північних та у Вінницькій областях прогнозують мокрий сніг, місцями з дощем, вночі — невеликий. Подекуди можливі ожеледь і налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень коливатиметься в межах -5…0 °C.

На решті території вночі пройдуть невеликі, а вдень — помірні дощі. Температура вночі та вдень становитиме 0…+5 °C, у південній частині +3…+8 °C, вдень у Криму до +11 °C.