        Події

        Прикордонники заборонили в’їзд до України прихильнику Путіна з Італії

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 18:27
        читать на русском →
        Пункт пропуску / Фото: ДПСУ
        Пункт пропуску / Фото: ДПСУ

        Громадянина Італії не пропустили на територію України після перевірки на пункті пропуску. Іноземцю заборонили в’їзд в Україну строком на три роки через проросійські погляди та виправдовування збройної агресії РФ.

        Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

        Державна прикордонна служба України звернула увагу на допис громадянки, який набув широкого розголосу у мережі. У Threads дівчина розповіла, що під час подорожі до України з Італії мала розмову з італійцем, який розказував, яка нібито погана Україна та її президент, а також вихваляв російського диктатора Путіна.

        Реклама
        Реклама

        Коли 53-річний італієць прибув до пункту пропуску, інспектори ДПСУ провели необхідні заходи прикордонного контролю.

        “За результатами перевірки йому відмовлено в перетині кордону та встановлено заборону в’їзду в Україну на 3 роки. Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію РФ проти України, чим порушив норми українського законодавства”, – пояснили у МВС.

        Автобус, з якого зняли проросійського італійця / Фото: t.me/VGlagola

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини