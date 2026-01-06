Прикордонники заборонили в’їзд до України прихильнику Путіна з Італії

Громадянина Італії не пропустили на територію України після перевірки на пункті пропуску. Іноземцю заборонили в’їзд в Україну строком на три роки через проросійські погляди та виправдовування збройної агресії РФ.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Державна прикордонна служба України звернула увагу на допис громадянки, який набув широкого розголосу у мережі. У Threads дівчина розповіла, що під час подорожі до України з Італії мала розмову з італійцем, який розказував, яка нібито погана Україна та її президент, а також вихваляв російського диктатора Путіна.

Коли 53-річний італієць прибув до пункту пропуску, інспектори ДПСУ провели необхідні заходи прикордонного контролю.

“За результатами перевірки йому відмовлено в перетині кордону та встановлено заборону в’їзду в Україну на 3 роки. Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію РФ проти України, чим порушив норми українського законодавства”, – пояснили у МВС.