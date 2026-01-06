        Кримінал

        1600 доларів за інвалідність: в Одесі на хабарі затримали лікарку

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 19:30
        Затримана на хабарі лікарка / Фото: ГУНП в Одеській області
        В Одесі затримали медпрацівницю, голову експертної комісії однієї з міських лікарень. Жінку підозрюють в отриманні хабаря за оформлення інвалідності та прискорення медичного обстеження. Під час обшуків правоохоронці знайшли близько п’яти мільйонів гривень у різній валюті.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області та в Одеській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, до лікарки-невропатолога, яка обіймає посаду завідувачки відділення неврології та психіатрії й входить до складу кардіо-неврологічної експертної команди лікарні, звернувся чоловік із проблемами зі здоров’ям. За оформлення інвалідності III групи та пришвидшення запису на обстеження медпрацівниця вимагала 1600 доларів.

        Чоловік звернувся до правоохоронців: 56-річну лікарку затримали після того, як вона після отримала від пацієнта гроші кількома частинами. У службовому кабінеті та за місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

        Лікарці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

        Обшуки в затриманої на хабарі лікарки / Фото: ГУНП в Одеській області, Фото: Одеська обласна прокуратура

