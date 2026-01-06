1600 доларів за інвалідність: в Одесі на хабарі затримали лікарку

В Одесі затримали медпрацівницю, голову експертної комісії однієї з міських лікарень. Жінку підозрюють в отриманні хабаря за оформлення інвалідності та прискорення медичного обстеження. Під час обшуків правоохоронці знайшли близько п’яти мільйонів гривень у різній валюті.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області та в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, до лікарки-невропатолога, яка обіймає посаду завідувачки відділення неврології та психіатрії й входить до складу кардіо-неврологічної експертної команди лікарні, звернувся чоловік із проблемами зі здоров’ям. За оформлення інвалідності III групи та пришвидшення запису на обстеження медпрацівниця вимагала 1600 доларів.

Чоловік звернувся до правоохоронців: 56-річну лікарку затримали після того, як вона після отримала від пацієнта гроші кількома частинами. У службовому кабінеті та за місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.