Уряд вніс подання про призначення голів чотирьох областей, — Свириденко

Кадрові перезавантаження, які ініціював Президент України Володимир Зеленський, тривають. Сьогодні, 6 січня, Кабмін сьогодні провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За результатами співбесід із кандидатами, Уряд вніс подання президенту про призначення на посади голів ОВА.

“Наше завдання — посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових, від оборони й підтримки ветеранів до освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад”, — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, 3 січня Зеленський анонсував зміну низки керівників обласних військових адміністрацій. Заміни мали торкнутися п’яти областей. 4 січня президент повідомив, що поговорив з кандидатами на посади голів ОВА.

З початку січня в Україні відбулася низка кадрових ротацій у межах оголошеного Зеленським “великого перезавантаження”, яке торкнеться усієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони.

Новим головою Офісу президента України став ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. На місце Буданова призначили його першого заступника та керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

5 січня був звільнений голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. На його місце тимчасово призначили Валерія Вавринюка.

Замість Дениса Шмигаля новим міністром оборони України стане Михайло Федоров. Також було звільнено керівника Служби безпеки України Василя Малюка.