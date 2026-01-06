        Техно

        Сповіщення про повістку можна отримати в Резерв+: пояснення Міноборони

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 20:36
        читать на русском →
        Застосунок Резерв+ / Фото: Головне в Україні
        У застосунку Резерв+ розширюється сервіс сповіщень, що інформує користувача про важливі зміни в статусі: тепер можна увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.

        Про це повідомили в Міноборони.

        “Це допоможе військовозобов’язаним бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту”, – зазначили в міністерстві.

        Сповіщення про повістку в Резерв+: що важливо знати

        • Сповіщення в застосунку Резерв+ — це не повістка, а інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
        • Функція добровільна — її можна увімкнути або вимкнути.
        • У сповіщенні вказані дата і час, коли треба з’явитися до ТЦК та СП.
        • Порядок надсилання повісток не змінився, вони друкуються і доставляються Укрпоштою.

        Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.


