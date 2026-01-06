Сповіщення про повістку можна отримати в Резерв+: пояснення Міноборони

У застосунку Резерв+ розширюється сервіс сповіщень, що інформує користувача про важливі зміни в статусі: тепер можна увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.
Про це повідомили в Міноборони.
“Це допоможе військовозобов’язаним бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту”, – зазначили в міністерстві.
Сповіщення про повістку в Резерв+: що важливо знати
- Сповіщення в застосунку Резерв+ — це не повістка, а інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
- Функція добровільна — її можна увімкнути або вимкнути.
- У сповіщенні вказані дата і час, коли треба з’явитися до ТЦК та СП.
- Порядок надсилання повісток не змінився, вони друкуються і доставляються Укрпоштою.
Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.