Сповіщення про повістку можна отримати в Резерв+: пояснення Міноборони

У застосунку Резерв+ розширюється сервіс сповіщень, що інформує користувача про важливі зміни в статусі: тепер можна увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.

Про це повідомили в Міноборони.

“Це допоможе військовозобов’язаним бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту”, – зазначили в міністерстві.

Сповіщення про повістку в Резерв+: що важливо знати

Сповіщення в застосунку Резерв+ — це не повістка, а інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Функція добровільна — її можна увімкнути або вимкнути.

У сповіщенні вказані дата і час, коли треба з’явитися до ТЦК та СП.

Порядок надсилання повісток не змінився, вони друкуються і доставляються Укрпоштою.

Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.