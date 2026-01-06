У різдвяному цирку в Німеччині з висоти впали двоє українських артистів

У німецькому Штутгарті під час виступу у різдвяному цирку з висоти впали двоє артистів з України. Постраждалих госпіталізували, поліція розпочала розслідування інциденту.
Про це пише Bild.
Інцидент стався 5 січня під час денного показу Світового різдвяного цирку на ярмарковій площі Каннштаттер Вазен у Штутгарті. Пара артистів виконувала номер Aerial Straps, під час якого вони працюють на стрічках на висоті, однак обидва зірвалися та впали на арену перед приблизно 2400 глядачами.
Постраждалими виявилися артисти з України — 49-річний Дмитрій та 19-річна Дар’я, які виступають під сценічним ім’ям Flight of Passion. За словами представника цирку, після падіння обидва були при тямі: чоловік скаржився на травми ніг, жінка — на біль у спині.
Артистів доправили машинами швидкої допомоги до різних лікарень. Поліція повідомила про тяжкі травми та з’ясовує причини падіння. Після перерви циркова програма була продовжена.