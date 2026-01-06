У різдвяному цирку в Німеччині з висоти впали двоє українських артистів

У німецькому Штутгарті під час виступу у різдвяному цирку з висоти впали двоє артистів з України. Постраждалих госпіталізували, поліція розпочала розслідування інциденту.

Про це пише Bild.

Інцидент стався 5 січня під час денного показу Світового різдвяного цирку на ярмарковій площі Каннштаттер Вазен у Штутгарті. Пара артистів виконувала номер Aerial Straps, під час якого вони працюють на стрічках на висоті, однак обидва зірвалися та впали на арену перед приблизно 2400 глядачами.

Реклама

Реклама

Постраждалими виявилися артисти з України — 49-річний Дмитрій та 19-річна Дар’я, які виступають під сценічним ім’ям Flight of Passion. За словами представника цирку, після падіння обидва були при тямі: чоловік скаржився на травми ніг, жінка — на біль у спині.

Артистів доправили машинами швидкої допомоги до різних лікарень. Поліція повідомила про тяжкі травми та з’ясовує причини падіння. Після перерви циркова програма була продовжена.