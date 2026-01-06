У Києві функціонує підпільна школа, де викладають російську та поважають Росію, — розслідування

У Києві виявили нелегальну школу при монастирі УПЦ МП в Голосіївському районі. Заклад працює без ліцензії та фактично функціонує як повноцінна школа з навчальним днем і розкладом занять.

Заклад існує у форматі “сімейного клубу”. Школярі цитують Єсеніна, співають російські пісні, дивляться російські фільми та “поважають Росію”. Наразі у закладі навчається понад 60 дітей – це учні з 1 по 9 клас. Їм викладають 16 вчителів.

Навчання відбувається переважно російською мовою, яка в розкладі зазначена як «слов’янська», а серед навчальних матеріалів використовують радянські підручники, зокрема з математики 1966 року видання.

Директорка підтвердила, що школа не має офіційної ліцензії, а діти формально зараховані до інших приватних або комунальних закладів освіти, де числяться як такі, що навчаються очно або дистанційно. Зокрема, документи учнів перебувають у приватному ліцеї в Хотянівці Київської області та в школі Костянтинівської міської ради Донецької області.