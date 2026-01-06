        Події

        Уражено нафтобазу в Росії, три пункти управління БпЛА та інші об’єкти противника, — Генштаб

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 17:42
        Пожежа на нафтобазі "Геркон Плюс" у Липецькій області РФ / Скриншот
        Пожежа на нафтобазі "Геркон Плюс" у Липецькій області РФ / Скриншот

        У ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі “Геркон Плюс” у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області РФ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        “Ціль уражено. Зафіксовано вибухи. Виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

        Також завдано ударів по пунктах управління БпЛА противника у районах:

        • Покровськ, Донецька область, Україна;
        • Валєтовка, Курська область, РФ;
        • Грайворон, Бєлгородська область, РФ.

        У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.

        Уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.

        Окрім цього, Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражено, втрати уточнюються.


