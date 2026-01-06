Уражено нафтобазу в Росії, три пункти управління БпЛА та інші об’єкти противника, — Генштаб

У ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі “Геркон Плюс” у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Ціль уражено. Зафіксовано вибухи. Виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

Також завдано ударів по пунктах управління БпЛА противника у районах:

Покровськ, Донецька область, Україна;

Валєтовка, Курська область, РФ;

Грайворон, Бєлгородська область, РФ.

У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.

Уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім цього, Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражено, втрати уточнюються.