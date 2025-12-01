Путіну повідомили про “звільнення” Покровська та Вовчанська

Увечері 30 листопада Володимир Путін відвідав один із пунктів управління російськими військами в Україні і заслухав доповіді військових командувачів, повідомили російські медіа із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Як стверджує Пєсков, під час доповіді начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов поінформував Путіна про нібито «звільнення» міст Покровськ у Донецькій області та Вовчанськ у Харківській області, а також про результати наступальних дій на інших напрямках.

Між тим, моніторингові канали – і російські, і українські – заперечують “визволення” будь якого з названих міст.

