        Політика

        Путіну повідомили про “звільнення” Покровська та Вовчанська

        Віктор Алєксєєв
        1 Грудня 2025 21:35
        читать на русском →
        Володимир Путін / Фото ТАСС
        Володимир Путін / Фото ТАСС

        Увечері 30 листопада Володимир Путін відвідав один із пунктів управління російськими військами в Україні і заслухав доповіді військових командувачів, повідомили російські медіа із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова

        Як стверджує Пєсков, під час доповіді начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов поінформував Путіна про нібито «звільнення» міст Покровськ у Донецькій області та Вовчанськ у Харківській області, а також про результати наступальних дій на інших напрямках.

        Між тим, моніторингові канали – і російські, і українські – заперечують “визволення” будь якого з названих міст.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини